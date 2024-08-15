Террористы в регионе загнаны в угол

Президент Реджеп Тайип Эрдоган предпринимает серьезные шаги по обеспечению стабильности в регионе, в том числе в соседней Сирии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в эфире одного из местных телеканалов.

Комментируя перспективы диалога между Анкарой и Дамаском, Гюлер отметил, что сирийская сторона выдвигает в качестве предусловия обозначение даты вывода турецких войск с ее территории. "Мы воспринимаем это требование в качестве нежелания Дамаска содействовать усилиям по продвижению мира в регионе. В Сирии должна быть принята новая всеобъемлющая Конституция и проведены свободные выборы, и тогда мы будем готовы работать с той властью, которую изберет народ", - сказал турецкий министр.

Глава ведомства констатировал, что благодаря операциям ВС Турции террористы, орудующие на севере Ирака и Сирии, загнаны в угол и вынуждены покидать приграничные районы. "Мы будем преследовать террористов, где бы они ни прятались", - предупредил Гюлер.

Отвечая на вопрос о передаче Вашингтоном систем ПВО боевикам сирийского крыла террористической организации PKK - YPG, глава Минобороны Турции подчеркнул неприемлемость использования одних преступных организаций в борьбе с другими.

"Наши друзья в США говорят, что им необходимы силы в регионе для борьбы с террористами ДЕАШ. Тогда мы заявляем: "Скажите, в чем вы нуждаетесь, и мы предоставим вам это". В ответ - тишина. С одной стороны, наши страны - союзники по НАТО, с другой - фактически имеет место издевательство над позицией турецкой стороны", - заявил глава оборонного ведомства.

По словам Гюлера, американцы перебросили в Сирию системы ПВО, чтобы обезопасить себя от ракетных ударов.

В то же время турецкий министр назвал недопустимым обучение американскими инструкторами террористов в Сирии.

Яшар Гюлер затронул также тему модернизации парка ВВС Турции. Он отметил, что Турция стремится закупить у США 40 единиц самолетов F-16 Viper Blok и процесс "протекает в позитивном русле".

Вместе с тем Анкара готова также к закупкам европейских Eurofighter. "Как минимум три страны (Италия, Испания и Великобритания - ред.), входящие в консорциум производителей Eurofighter, поддерживают идею поставок многоцелевых истребителей Турции. Позитивные сигналы поступают и из Германии. Надеемся на скорое одобрение заявки Анкары", - сказал министр.

Отметим, что недавно Турция и США заключили сделку, в результате которой Анкара получит американские истребители F-16 в модификации Block-70, а также комплекты для модернизации самолетов.

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