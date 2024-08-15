Президент Южной Кореи предложил начать диалог с Северной Кореей

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль представил своё видение возможного объединения с КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, соответствующее обращение президент сделал по случаю Дня освобождения.

В своей речи южнокорейский лидер призвал различными путями оказывать содействие созданию изменений в КНДР для того, чтобы у её жителей "открылись глаза", и они "отчаянно" захотели воссоединиться с южным соседом. Обращение политика опубликовано на канале его администрации на YouTube.

Юн Сок Ёль представил гражданам своё видение объединения с Северной Кореей. Кроме того, политик поставил ряд задач, чтобы добиться воссоединения. Как отметил лидер Южной Кореи, будущая объединённая страна - "процветающая, свободная", с реформами и инновациями.

По мнению Юн Сок Ёля, для этого необходимо выполнить три важнейшие задачи. В их число входят: защита свободы в Южной Корее от фейковых новостей и прочих дестабилизирующих элементов; реализация изменений в КНДР путём улучшения ситуации с правами человека и распространения в стране информации извне; укрепление сотрудничества с международным сообществом.

Политик также выступил за установление официального диалога с северокорейскими властями на рабочем уровне.

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