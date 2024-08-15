https://news.day.az/world/1682103.html Более тысячи армянских фур застряли у "Верхнего Ларса"
Более тысячи армянских фур застряли у "Верхнего Ларса"
Порядка 1,3 тыс армянских фур все еще ожидают проезда через ПП "Верхний Ларс" с грузинской и российской сторон, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Число ожидающих проезда большегрузов из Армении сократилось на 300 машин за минувшие два дня. Всего в очереди простаивает более 3,3 тыс. машин.
Отметим, что в последнее время все больше растет число армянских дальнобойщиков, требующих открыть Зангезурский коридор.
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