Более тысячи армянских фур застряли у "Верхнего Ларса"

Порядка 1,3 тыс армянских фур все еще ожидают проезда через ПП "Верхний Ларс" с грузинской и российской сторон, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Число ожидающих проезда большегрузов из Армении сократилось на 300 машин за минувшие два дня. Всего в очереди простаивает более 3,3 тыс. машин.

Отметим, что в последнее время все больше растет число армянских дальнобойщиков, требующих открыть Зангезурский коридор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!