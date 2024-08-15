Нетаньяху не подтвердил информацию о том, что беседовал с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг сообщения о том, что он обсуждал с экс-президентом США Дональдом Трампом сделку о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Как передает Day.Az, об этом сообщил израильский новостной портал Ynet со ссылкой на пресс-службу премьера.

"Премьер-министр вчера не разговаривал с Дональдом Трампом", - говорится в публикации.

До этого портал Axios сообщил, что Трамп и Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили возможность заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее говорилось о том, что представители Израиля направятся 15 августа на переговоры об урегулировании ситуации в секторе Газа.

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