Иран раскошелится на $1,1 млрд.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф подписал указ о погашении исламской республикой задолженности на сумму $1,1 млрд (46,756 трлн иранских риалов) перед Международным валютным фондом.

Как сообщила правительственная пресс-служба, решение принято в целях стабилизации курса национальной валюты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После заключения в 2015 году иранской ядерной сделки и снятия с Тегерана большей части западных санкций, по данным Всемирного банка, уровень инфляции в Иране упал с 36,6% в 2013 году до 7,2% в 2016 году, снизившись почти на 30 п.п.

Однако после одностороннего выхода США из договоренности в 2018 году и восстановления западных ограничений инфляция в исламской республике в 2019 году резко поднялась, к концу 2023 года достигнув отметки 44,6%. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал главными приоритетами своей политики рост доходов населения и укрепление риала.

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