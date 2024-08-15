Бангладеш может попросить Индию выдать Шейх Хасину

Временное правительство Бангладеш не исключает, что запросит у Индии экстрадицию бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины, которая бежала в Нью-Дели.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава МИД временного кабинета южноазиатской республики Тухид Хоссейн.

Он отметил, что не хотел бы строить догадок, но в отношении Шейх Хасины в Бангладеш уже заведено "такое количество дел".

По его словам, если МВД страны примет решение, то Дакка "должна будет попросить ее <...> вернуться в Бангладеш".

"Это создает неловкую ситуацию для индийского правительства. [Индия] знает об этом, и я уверен, что они позаботятся об этом", - приводит слова Хоссейна агентство Reuters.

Отметим, что недавно Шейх Хасина заявила о намерении вернуться в Бангладеш и выразила уверенность, что её партия "Авами лиг" выстоит.

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