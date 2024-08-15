https://news.day.az/world/1682164.html Начались переговоры о перемирии в Газе
Начались переговоры о перемирии в Газе
В Дохе начались переговоры о введении режима прекращения огня в секторе Газа с участием представителей Катара, Египта, США и Израиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News Arabia.
Информация об участии представителей палестинского движения ХАМАС не приводится.
Отметим, что недавно ХАМАС назвал условие участия в переговорах по Газе.
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