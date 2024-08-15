Начались переговоры о перемирии в Газе

В Дохе начались переговоры о введении режима прекращения огня в секторе Газа с участием представителей Катара, Египта, США и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News Arabia.

Информация об участии представителей палестинского движения ХАМАС не приводится.

Отметим, что недавно ХАМАС назвал условие участия в переговорах по Газе.

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