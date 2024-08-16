Южная Корея существенно нарастила импорт сжиженного газа

Южная Корея - третий по объему после Японии и Китая покупатель СПГ в мире - в июле 2024 года импортировала 3,075 млн тонн СПГ, что на 17% больше, чем за тот же месяц 2023 года,

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает таможенная служба страны.

Для торговли сжиженным природным газом, который перевозится на крупных танкерах-газовозах, может быть характерна неравномерность приема партий между месяцами.

С начала года импорт составил 26,796 млн тонн, что на 4% больше показателя годом ранее (25,743 млн тонн). Разница составляет около 15 стандартных партий.

Несмотря на демонстрируемый рост фактического импорта, Международное энергетическое агентство (МЭА) в обновленном (июльском) обзоре продолжает настаивать на прогнозе снижения потребления газа в стране в 2024 году. В новой редакции процент снижения сокращен до 2% с предыдущей оценки в 3%. В МЭА уверены, что спрос на газ снизится из-за роста производства атомной энергии.

На фоне жаркой погоды и роста спроса на газ в регионе АТР существенно перераспределилось соотношение крупнейших поставщиков СПГ. США в июле нарастили поставки в Южную Корею в 2,5 раза - до 811 тыс. тонн, выйдя на первое место, на втором оказался Катар с 618 тыс. тонн. На третье переместился привычный лидер поставок - Австралия - с 509 тыс. тонн. На 2/3 выросли поставки из Индонезии (до 287 тыс. тонн).

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