ЦАХАЛ заявил о разрушении 50 туннелей ХАМАС у границы Газы с Египтом

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении 50 туннелей радикального движения ХАМАС в районе так называемого Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Солдаты в течение месяца действовали в Филадельфийском коридоре в Рафахе, обнаруживая и уничтожая подземную террористическую инфраструктуру. Около 50 туннелей ХАМАС были уничтожены за последнюю неделю", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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