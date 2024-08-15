https://news.day.az/world/1682201.html ЦАХАЛ заявил о разрушении 50 туннелей ХАМАС у границы Газы с Египтом
ЦАХАЛ заявил о разрушении 50 туннелей ХАМАС у границы Газы с Египтом
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении 50 туннелей радикального движения ХАМАС в районе так называемого Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Солдаты в течение месяца действовали в Филадельфийском коридоре в Рафахе, обнаруживая и уничтожая подземную террористическую инфраструктуру. Около 50 туннелей ХАМАС были уничтожены за последнюю неделю", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
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