США напрямую попросили Иран не атаковать Израиль

Администрация Соединенных Штатов обращалась к Ирану напрямую и через американских партнеров с тем, чтобы Тегеран отказался от нападения на Израиль и дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Комментируя возможную атаку Ирана против Израиля, он сказал: "Я хочу быть осторожным и не вдаваться в слишком подробные оценки разведки. Мы следим за этим весьма внимательно, как вы и можете предположить". "Мы обращались к Ирану через наших партнеров и людей, которые имеют прямые дипломатические отношения с Ираном. И, конечно, у нас есть свои способы делать это с помощью других средств, как вы знаете, и наши сигналы были последовательными. Мы не хотим видеть эскалацию, мы хотели бы предотвратить нападение Ирана", - отметил официальный представитель Белого дома.

По его словам, "необходимо серьезно относиться к риторике" Ирана по поводу нападения на Израиль. "Мы знаем, что Иран провел определенную подготовку. Считаем, что если они решат напасть, то смогут сделать это практически без предупреждения, и это может произойти очень скоро", - добавил Кирби.

"Мы, конечно, хотели бы предотвратить такой исход, поэтому участвуем и продолжаем участвовать в довольно интенсивной дипломатической работе, чтобы не допустить эскалации ситуации. Мы не хотим, чтобы до этого дошло. Если же до этого дойдет, мы должны быть готовы. Мы считаем, что готовы, но будем изо всех сил пытаться с помощью дипломатии предотвратить это [нападение]", - заключил он.

Очередной виток эскалации в регионе последовал за гибелью в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

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