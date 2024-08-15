Трамп и Харрис договорились провести вторые теледебаты

Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камала Харрис и Дональд Трамп согласились провести второй раунд теледебатов в октябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в письменном заявлении директор по коммуникациям избирательной кампании вице-президента Харрис Майкл Тайлер.

"Дебаты о дебатах закончились. Кампания Дональда Трампа приняла наше предложение о проведении трех дебатов - двух раундов с кандидатами в президенты и один с кандидатами в вице-президенты. В том случае, если Дональд Трамп действительно явится 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор [штата Миннесота Тим] Уолц встретится с Джеймсом Дэвидом Вэнсом 1 октября, а затем у американского народа будет еще одна возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на дебатах в октябре", - отметил он.

"Избиратели заслуживают того, чтобы кандидаты на высший государственный пост в стране поделились своими конкурирующими представлениями о нашем будущем. Чем больше они играют в игры, тем более неуверенными и несерьезными выставляют себя Трамп и Вэнс перед американским народом. Эти игры должны закончиться сейчас", - заключил Тайлер.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.

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