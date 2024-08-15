ХАМАС заставят сесть за стол переговоров в Дохе

Представители палестинского движения ХАМАС так или иначе будут принимать участие в переговорах о достижении соглашения об освобождении заложников из сектора Газа и прекращении там огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

"Вы слышали, как я неоднократно говорил на этой неделе, что наши партнеры заверили нас в том, что ХАМАС будет представлено в той или иной форме, в том или ином виде [на переговорах в Дохе]. И они, безусловно, будут участвовать в текущих переговорах, что, вероятно, необходимо, когда мы говорим о переговорах между двумя сторонами. Поэтому мы не сомневаемся в том, что нынешний формат [консультаций] сможет служить той цели, на которую он рассчитан", - сказал дипломат.

Отвечая на вопросы журналистов в четверг на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что у США нет никаких сомнений, что на этот раз сработает схема, при которой с ХАМАС общаются американские партнеры. Они доводят информацию до главы политбюро движения Яхья Синвара, а он передает через них Вашингтону ответ. "Сегодня в Дохе посредники сидят и обсуждают вопросы, затем эти посредники связываются с ХАМАС, а затем лидеры ХАМАС в Дохе напрямую общаются с г-ном Синваром для получения окончательных ответов. Так что процесс, который происходит в Дохе, во многом соответствует тому, что происходило в прошлом", - подчеркнул Кирби.

9 августа лидеры Египта, Катара и США опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить 15 августа переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Посредники также сообщили о готовности представить окончательный проект соглашения, который основан на принципах, выдвинутых президентом США Джо Байденом и поддержанных резолюцией 2735 Совета Безопасности ООН. 11 августа движение ХАМАС призвало посредников представить конкретный план реализации соглашения о прекращении огня в Газе и обязать Израиль выполнять его.

Представители ХАМАС неоднократно заявляли, что их делегация не будет участвовать в переговорах в Дохе. Как заявил накануне консультаций Пател, Катар заверил США, что представители ХАМАС все же примут участие. По информации источников Reuters, посредники рассчитывают провести консультации с ХАМАС после нового раунда переговоров.

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