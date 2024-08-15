Израиль ввел санкции против 18 танкеров КСИР

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант ввел санкции в отношении 18 нефтяных танкеров, которые, по данным Израиля, используются элитным подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана для финансирования ХАМАС и "Хезболлы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг The Times of Israel, ссылаясь на заявление Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF).

"Министр обороны ввел санкции против 18 танкеров, задействованных в транспортировке нефти и использующихся террористической организацией "Кудс", - говорится в заявлении бюро.

"Прибыль от использования этих танкеров используют для финансирования и укрепления террористических организаций, включая "Хезболлу" и ХАМАС", - пояснили в NBCTF.

Как добавили в NBCTF, санкции "являются частью усилий израильского оборонного ведомства по противодействию функционированию каналов финансирования терроризма", которыми пользуются Иран и "Кудс".

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