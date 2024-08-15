https://news.day.az/world/1682215.html В России потерпел крушение бомбардировщик
В России потерпел крушение бомбардировщик
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области РФ, экипаж катапультировался.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны России.
"15 августа 2024 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность", - говорится в сообщении ведомства.
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