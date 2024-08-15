https://news.day.az/world/1682216.html США ввели санкции хуситов и «Хезболлы»
США ввели санкции хуситов и «Хезболлы»
Министерство финансов США ввело санкции против торговых сетей хуситов и "Хезболлы".
Как сообщает Day.Az, санкции введены Вашингтоном с целью усилить давление на Тегеран и группы, поддерживаемые Ираном.
Новые санкции направлены против компаний, частных лиц и судов, занимающихся доставкой иранских товаров, в том числе нефти и сжиженного нефтяного газа (LPG) в Йемен и Объединенные Арабские Эмираты от имени сети финансовых чиновников-хуситов, говорится в заявлении министерства.
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