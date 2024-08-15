Турция и Ирак подписали меморандум в сфере борьбы с терроризмом

Между Турцией и Ираком подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военной сфере и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Анкаре.

Он отметил, что этот документ будет способствовать дальнейшему углублению совместного сотрудничества и мер безопасности, начатых в последнее время между двумя странами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!