https://news.day.az/world/1682217.html Турция и Ирак подписали меморандум в сфере борьбы с терроризмом
Турция и Ирак подписали меморандум в сфере борьбы с терроризмом
Между Турцией и Ираком подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в военной сфере и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Анкаре.
Он отметил, что этот документ будет способствовать дальнейшему углублению совместного сотрудничества и мер безопасности, начатых в последнее время между двумя странами.
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