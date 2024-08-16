Армия Израиля нанесла новые удары по Ливану
Израильские военные зафиксировали очередной обстрел северных районов страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, с территории Ливана было запущено несколько снарядов, часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.
В 19:21 по бакинскому времени в одном из приграничных районов на севере Израиля объявлялась воздушная тревога из-за угрозы вторжения вражеского летательного аппарата, но тревога оказалась ложной, проинформировали в армии.
Кроме того, за последние несколько часов ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам шиитского движения "Хезболлах". Поражаемые цели находились в окрестностях ливанских населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Ярун.
Помимо этого, израильская артиллерия обстреляла район населенного пункта Дейр-Мимас на юге Ливана, заявили в пресс-службе.
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