Рост экономики Германии замедлился минимума

Рост экономики Германии замедлился до исторического минимума.

Как сообщает Day.Az, с 2019 года экономика ФРГ растет так же медленно, как никогда за всю историю страны, то есть с 1949 года.

Экс-глава Экспертного совета экономики при правительстве ФРГ Берт Руруп считает главной проблемой политику "долгового тормоза", запрещающую брать кредиты для пополнения бюджета.

"Первое, что необходимо, - это реформа долгового тормоза, чтобы быстро обновить и модернизировать инфраструктуру, которая сильно обветшала. Также было бы разумно быть более открытым к технологиям, когда речь идет о правильном энергетическом переходе", - сказал Рюруп.

Он считает необходимым изменить систему предоставления гражданских пособий каждому безработному. Сейчас это 563 евро в месяц. Некоторым выгоднее получать пособие и работать на теневой работе, чем перейти на постоянную работу. "Гражданское пособие - это не безусловный базовый доход, а социальное пособие, которое по замыслу должно быть направлено на возвращение к регулярной занятости", - отметил Рируп.

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