Трамп спрогнозировал разрушение экономики США

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, разрушает все, чего касается.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Она разрушает все, чего касается. Если она победит [в ноябре], ваше финансовое положение в этой стране никогда не восстановится. Вы никогда не восстановитесь", - сказал он на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.

Трамп считает, что политика Харрис навредит Соединенным Штатам еще больше, чем деятельность нынешнего президента Джо Байдена, поскольку она более радикальна. По мнению республиканца, Харрис напрямую причастна к росту инфляции в США и миграционному кризису.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост. Кандидатом в президенты от республиканцев выдвинут Трамп.

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