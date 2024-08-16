Трамп обвинил Харрис в проникновении в США 20 млн нелегалов

Провальная миграционная политика вице-президента США Камалы Харрис, претендующей на высший государственный пост, позволила 20 млн нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Она позволила как минимум 20 млн человек вторгнуться в нашу страну. Она хочет дать им всем гражданство, позволить бесплатно пользоваться государственной системой здравоохранения и социальным обеспечением", - сказал он на пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Трансляцию мероприятия ведет консервативная медиакомпания RSBN.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов нынешней предвыборной кампании в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении. Трамп неоднократно обещал в случае своей победы на выборах устроить крупнейшую в истории США депортацию нелегальных мигрантов.

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