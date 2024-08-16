Великобритания и США снова нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Вооруженные силы Великобритании и США нанесли авиаудары по объектам в йеменской провинции Ходейда, находящейся под контролем повстанческого движения хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Масира", находящийся под контролем движения.

Эти авиаудары были нацелены на военные объекты, склады оружия и транспортные средства хуситов.

Лидер движения Абдул Малик аль-Хути заявил, что только на этой неделе США нанесли не менее 10 авиаударов по Йемену. По его словам, с января этого года число людей, погибших в результате бомбардировок транспортных объектов британскими и американскими силами, достигло 73.

Следует отметить, что конфликт в Йемене продолжается уже несколько лет и гуманитарная ситуация очень серьезная. Недавние нападения Великобритании и США рассматриваются как шаги, направленные на то, чтобы остановить наступление хуситов и ускорить мирный процесс.

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