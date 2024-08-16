Эрдоган об успехах турецкой армии

Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока угроза терроризма не будет полностью снята с повестки дня Турции. Наша страна действительно добилась исторических успехов в борьбе с террористами РПК.

Как сообщает Day.Az, такие слова президент Реджеп Тайип Эрдоган произнес в ходе своего выступления перед молодыми офицерами-выпускниками Академии турецкой жандармерии и береговой охраны в районе Бейтепе Анкары.

Глава государства напомнил, что накануне турецкие силы безопасности нейтрализовали опасного террориста РПК, находившегося в международном розыске. "Мы заставляем террористов отвечать за каждую пролитую каплю крови. Анкара не отступит от этой позиции", - заявил Эрдоган.

Президент отметил, что искоренение преступности - главная задача силовых структур каждой страны.

"Никто не имеет права быть выше закона. Мафиозные группировки, банды, преступные сети - вы обязаны бороться с каждым проявлением этого беззакония", - добавил глава государства.

По мнению Эрдогана, граждане Турции должны чувствовать поддержку государства в любой ситуации.

Отметим, что недавно Турция и Ирак подписали меморандум в сфере борьбы с терроризмом.

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