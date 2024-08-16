"Хезболлах" не будет нападать на Израиль во время переговоров

Шиитское движение "Хезболлах" не намерено наносить удар по Израилю в ответ на ликвидацию командира военного крыла организации Фуада Шокра во время переговоров по урегулированию в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимный источник, близкий к "Хезболлах".

"Мы можем сказать, что "Хезболлах" не начнет свою операцию возмездия, пока идут переговоры [по Газе] в Катаре, потому что движение не хочет нести ответственность за срыв консультаций или потенциальной сделки", - заявил он в беседе с изданием.

По словам источника, ответный удар по Израилю "не носит срочного характера и не имеет ограничений по времени".

Отметим, недавно в Дохе начались переговоры о введении режима прекращения огня в секторе Газа с участием представителей Катара, Египта, США и Израиля.

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