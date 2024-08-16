В Австралии резко выросло число зараженных оспой обезьян
Министерство здравоохранения крупнейшего штата Австралии Новый Южный Уэльс сообщило о резком увеличении числа заболевших mpox (новое наименование оспы обезьян), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В соответствующем заявлении ведомства указано, что только за два последних месяца в регионе было зарегистрировано свыше 90 новых случаев заражения.
В министерстве призвали жителей штата "проявлять осторожность и помнить о симптомах оспы на фоне резкого увеличения числа случаев заражения вирусом". "С 1 июня [текущего года] в штате Новый Южный Уэльс было зафиксировано 93 новых случая оспы.
Тогда как за первые пять месяцев года был зарегистрирован только один зараженный", - указали в ведомстве, отметив, что все новые случаи были выявлены "среди мужчин, вступавших в сексуальный контакт с другими мужчинами".
По словам директора департамента охраны здоровья Джереми Маканалти, штамм, обнаруженный в Австралии, отличается от штаммов, обнаруженных в других странах, в частности на территории Африки.
Отметим, что недавно ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.
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