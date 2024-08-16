В Таиланде женщину избрали новым премьер-министром

Пхетхонгтхан Чинават избрана новым премьер-министром Таиланда.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.

Палата представителей Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда утвердила кандидатуру лидера партии "Пхыа Тхаи" Пхетхонгтхан Чинават на пост премьер-министра.

37-летняя Пхетхонгтхан Чинават стала самым молодым премьером в истории страны и второй женщиной в этой должности. Она дочь бывшего премьер-министра и одного из самых популярных таиландских политиков Таксина Чинавата (2001-2006 годы), а также племянницей другого экс-премьера Йинглак Чинават (2011-2014 годы).

Таким образом, она стала третьим представителем семьи Чинават, который занял премьерский пост.

Отметим, что недавно конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Сеттху Тхависина виновным в нарушении этического кодекса и отстранил его от должности.

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