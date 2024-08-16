В Эквадоре введен режим ЧС

Правительство Эквадора объявило режим чрезвычайного положения в сфере энергоснабжения страны из-за угрозы массовых отключений электричества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны.

"Объявить чрезвычайную ситуацию в национальном энергетическом секторе, чтобы обеспечить продолжение предоставления населению электроэнергии", - говорится в указе, опубликованном на сайте министерства.

Мера, в частности, позволяет правительству направить дополнительные средства на заключение контрактов на поставки электроэнергии. В указе говорится, что в Эквадоре сложилась критическая ситуация в сфере энергоснабжения из-за недостаточного производства энергии.

Эквадор уже несколько месяцев переживает энергетический кризис из-за массовой остановки ГЭС по всей стране на фоне рекордной засухи, а также из-за приостановки поставок электроэнергии из соседней Колумбии. 19 июня из-за аварии на линии электропередачи без света на несколько часов осталась почти вся страна.

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