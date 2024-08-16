Франция продолжает усугублять ситуацию в Новой Каледонии

Французские власти продлили комендантский час в Новой Каледонии до 26 августа.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Верховного комиссариата.

По официальной версии французских властей, ограничения продлены "поскольку число погибших в результате последних протестов возросло до 11".

По сообщениям французской прессы, ссылающейся на прокуратуру Нумеа, один человек погиб в результате столкновения между силами безопасности и сторонниками независимости на мосту Тио, расположенном на востоке Новой Каледонии.

Ранее прокурор Ив Дюпа (Yves Dupas) сообщил, что жандармерия открыла ответный огонь, в ходе которого двое сторонников независимости были ранены. Один из пострадавших, получивший черепно-мозговую травму, скончался по пути в больницу. Таким образом, общее число погибших в результате французского насилия на острове достигло 11 человек.

Уже проводятся расследования. Одно по поводу "умышленного насилия, приведшего к смерти, совершенного силами безопасности", и два других - касательно "насилия в отношении представителей правоохранительных органов".

Акции протеста сторонников независимости Новой Каледонии начались 13 мая, в ответ на планы французского правительства по конституционной реформе, которая могла ослабить влияние местного населения.

Французское правительство объявило чрезвычайное положение, направив в регион полицию и жандармерию для подавления протестов, которые распространились по всему острову, включая столицу Нумеа.

Конституционная реформа, предполагающая увеличение числа французских избирателей на острове, должна быть одобрена Конгрессом, объединяющим обе палаты французского парламента, прежде чем она вступит в силу.

После произошедших событий президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке спорной реформы.

Отметим, что на протяжении последних двух лет на водительских удостоверениях жителей Новой Каледонии наряду с французским флагом присутствовал флаг канакского народа. Административный суд Нумеа принял решение о сохранении на водительских удостоверениях изображения только французского флага

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