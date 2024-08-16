ВОЗ призывает страны активнее бороться с новым вирусом
"Выявление в Швеции более заразного варианта вируса mpox (обезьянья оспа) подчеркивает важность совместной борьбы стран против него".
Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус в своем аккаунте в "X".
Он призвал все страны усилить контроль, поделиться информацией и работать вместе, чтобы лучше понять распространение вируса, поделиться вакцинами и применить уроки, извлеченные из чрезвычайных ситуаций, вызывающих международную озабоченность, для решения этой эпидемии.
Отметим, что в Австралии резко выросло число зараженных оспой обезьян.
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