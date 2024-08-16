Макрон собирается к своему пузатому велосипедисту

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон собрался в Армению.

Day.Az представляет публикацию:

Армянская газета "Жоховурд" сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Армению 21 сентября, в День независимости.

"Этим шагом Макрон хочет подчеркнуть, что он на стороне свободной и независимой Армении. Его визит имеет еще одну цель: доказать, что он один из уникальных мегалидеров, борющихся за независимость Армении", - пишет издание.

Еще в феврале этого года Пашинян пригласил Макрона посетить Армению с государственным визитом.

И цель визита более приземленная, чем пишет армянское издание: участие в гала-концерте, посвященном 100-летию Шарля Азнавура.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!