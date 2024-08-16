Китай будет контролировать прибывающих людей и товары на предмет вируса mpox

Китай будет контролировать въезжающих в страну людей и товары на предмет наличия вируса mpox в течение следующих шести месяцев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении таможенной администрации страны.

"Сотрудники из стран со вспышками mpox, которые контактировали с больными оспой обезьян или у которых проявляются симптомы... должны проявить инициативу и заявить о себе на таможне", - говорится в заявлении.

Транспортные средства, контейнеры и товары из районов, где зафиксированы случаи заболевания mpox, будут подвергнуты санитарной обработке.

В прошлом году Национальная комиссия здравоохранению Китая объявила, что mpox будет рассматриваться как инфекционное заболевание категории B, что позволит должностным лицам принимать экстренные меры, такие как ограничение собраний, приостановка работы и занятий в школах или изоляция районов в случае вспышки заболевания.

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