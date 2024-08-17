Великобритания заявила о готовности к оспе обезьян

Сотрудники системы здравоохранения Великобритании готовятся к любым потенциальным случаям заражения новым штаммом mpox (новое наименование оспы обезьян) после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышки вируса в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian, штамм, известный как клад 1b, появился в Демократической Республике Конго в прошлом году.

Британское агентство безопасности здравоохранения заявило, что несмотря на то, что в Великобритании в настоящее время риск заражения считается низким, ведется подготовка к любым случаям, которые могут появиться в королевстве.

Mpox, ранее известный как обезьянья оспа, передается через близкий физический контакт. Болезнь вызывает гриппоподобные симптомы и гнойные поражения, и обычно протекает легко, но может привести к летальному исходу. Дети, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой подвержены более высокому риску осложнений.

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