https://news.day.az/world/1682329.html В Измире горит лес
В Измире горит лес
В окрестностях турецкого города Измир разгорелся лесной пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Каршыяка.
Густой дым от пожара окутал город.
Для борьбы с огненной стихией привлечены значительные силы. В небе над Измиром кружат два самолета и четыре вертолета, сбрасывая тонны воды на охваченный пламенем лес.
Отмечается, что в районе возникли проблемы с электроснабжением.
Напомним, что недавно, в Афинах произошел сильный лесной пожар.
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