В Измире горит лес

В окрестностях турецкого города Измир разгорелся лесной пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Каршыяка.

Густой дым от пожара окутал город.

Для борьбы с огненной стихией привлечены значительные силы. В небе над Измиром кружат два самолета и четыре вертолета, сбрасывая тонны воды на охваченный пламенем лес.

Отмечается, что в районе возникли проблемы с электроснабжением.

Напомним, что недавно, в Афинах произошел сильный лесной пожар.

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