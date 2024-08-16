Пакистан подтвердил первый случай заражения оспой обезьян

Пакистан официально подтвердил первый случай заражения вирусом оспы обезьян (monkeypox). Это заболевание, ранее распространившееся в нескольких африканских странах, теперь преодолело континентальные границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, ссылающегося на Министерство здравоохранения Пакистана, инфицированный гражданин вернулся в страну 3 августа после посещения одного из государств Ближнего Востока.

В настоящее время медицинские службы активно занимаются отслеживанием всех контактов заболевшего, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у международных организаций. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что текущая вспышка monkeypox в Африке представляет собой чрезвычайную ситуацию в области международного здравоохранения.

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