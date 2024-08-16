Нападение Ирана и «Хезболла» на Израиль может быть в виде покушения на высокопоставленных лиц

Иран может предпринять покушение на высокопоставленных лиц Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ynet, об этом министров вчера предупредили высокопоставленные чиновники в силовых структурах.

В предупреждении говорится, что нападение Ирана и "Хезболлы" на Израиль может быть в виде покушения на высокопоставленных лиц.

По информации, высокопоставленные представители службы безопасности заявили кабинету безопасности, что "Хезболла" и Иран могут отреагировать на убийства Фуада Шукра в Бейруте и Исмаила Хании в Тегеране, не запуская ракеты и дроны, а нанося удары по министрам, депутатам, офицерам израильской армии и высокопоставленным чиновникам в Шин Бет или Моссаде.

Ранее говорилось о том, что Глава Минобороны Израиля Йоав Галант ввел санкции в отношении 18 нефтяных танкеров, которые, по данным Израиля, используются элитным подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана для финансирования ХАМАС и "Хезболлы".

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