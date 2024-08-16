В Сирии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 4 км к западу от города Саламия, где проживают 94,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в Сирии 13 августа.

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