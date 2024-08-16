https://news.day.az/world/1682346.html В Сирии произошло землетрясение
В Сирии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 4 км к западу от города Саламия, где проживают 94,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в Сирии 13 августа.
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