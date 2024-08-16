В Швеции зарегистрирован первый случай заболевания mpox

Министр социальных дел Швеции Якоб Форссмед подтвердил, что в стране зарегистрирован первый случай заболевания вируса mpox (ранее называемого оспой обезьян).

Как сообщает Day.Az, в связи с этим он провел пресс-конференцию совместно с Агентством общественного здравоохранения, чтобы проинформировать о ситуации с распространением инфекции.

По словам Форссмеда, пациент, обратившийся за медицинской помощью в Стокгольмский регион, находился в Демократической Республике Конго, где вирус в настоящее время особенно распространен. Ему была оказана помощь и приняты меры предосторожности.

"Этот случай является первым, вызванным вариантом вируса, который диагностирован за пределами африканского континента", - сказала исполняющая обязанности генерального директора Агентства общественного здравоохранения Оливия Вигзель, отметив, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает риск распространения заболевания, как очень низкий.

Вигзель также добавила, что дальнейших мер по борьбе с инфекцией в Швеции не требуется и запасы вакцин против оспы имеются в достаточном количестве.

Отметим, что в среду Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространившегося в Африке вируса mpox.

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