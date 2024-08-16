Выжившие после климатических катастроф требуют от США расследования «климатических преступлений»

Более 10 тысяч человек направили письмо в Министерство юстиции США, требуя федерального расследования "климатических преступлений" индустрии ископаемого топлива.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, письмо было инициировано экологической группой Chesapeake Climate Action Network и группой по защите прав потребителей Public Citizen.

"Мы пережили ураганы, наводнения, экстремальную жару, пожары и другие опасности, которые стали чаще и сильнее влиять на нашу жизнь из-за изменения климата. Вместо того чтобы действовать ответственно в соответствии с предупреждениями своих собственных ученых, они на протяжении десятилетий вели кампанию дезинформации, чтобы запутать науку и ввести в заблуждение общественность", - говорится в письме.

Послание также подписали те американцы, чьи близкие пережили климатические катастрофы, и в нем приводятся доказательства того, что крупные нефтяные компании на протяжении десятилетий знали об опасности своей продукции и пытались скрыть эти доказательства.

Письмо является частью растущего движения за климатическую ответственность. Десятки муниципалитетов подали гражданские иски против нефтегазовой промышленности за предполагаемое распространение климатической дезинформации, а некоторые штаты США разрабатывают законодательство, направленное на взыскание климатического ущерба с крупных нефтяных компаний.

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