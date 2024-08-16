Один человек помещен на карантин по подозрению на первый случай заражения обезьяньей оспой в Турции

Гражданин Сенегала помещен на карантин в турецком регионе Сакарья по подозрению на заражение обезьяньей оспой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкую прессу, образовавшиеся на его коже волдыри усилили подозрения на заражение обезьяньей оспой, и он был госпитализирован в Центральную больницу Сакарьи.

Отметим, что симптомами обезьяньей оспы являются лихорадка, головная боль, боль в спине и мышцах, отеки, слабость, утомляемость, волдыри на коже, кашель, заложенность носа и озноб. Этот редкий вирус может передаваться человеку при тесном контакте, а также через животных.

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