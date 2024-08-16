Нехватка тестов и вакцин затрудняет ответные меры на mpox в Африке

В Африку необходимо отправить гораздо больше диагностических наборов, методов лечения и вакцин, чтобы адекватно отреагировать на вспышку нового штамма вируса mpox.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявила представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Бронвин Никол.

По ее словам, на всем континенте ощущается острая нехватка тестов, вакцин, что серьезно затрудняет сдерживание вспышки. "Эпидемия mpox - это тревожное напоминание о том, что вирусы не знают границ", - говорит Бронвин Никол.

В четверг представители здравоохранения подтвердили наличие инфекции, вызванной новым штаммом mpox, в Швеции, что стало первым признаком ее распространения за пределы Африки.

Бронвин Никол выразила обеспокоенность тем, что случаи за пределами Африки могут побудить развитые страны отказаться от существующих обязательств по поддержке мер реагирования международных групп на африканском континенте.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что, по ее ожиданиям, вскоре за пределами Африки появятся новые случаи заболевания.

Заболевшие mpox выявлены в 17 странах Африки, общее число инфицированных превышает 38 тысяч, умерли более 1,4 тыс. человек. Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами.

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