В правительстве Нидерландов необходимы дебаты по вопросу роли Киева в подрыве "Северных потоков" в 2022 году. Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде.

"Я попросил все фракции поддержать экстренные дебаты", - подчеркнул он.

По мнению депутата, сведения о причастности Украины к подрыву трубопроводов "проливают новый свет" на продолжающийся украинский конфликт и на политику Нидерландов по поддержке ВСУ.

По словам Боде, в этой связи вопрос о дебатах необходимо решить в течение непродолжительного времени.

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