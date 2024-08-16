https://news.day.az/world/1682404.html ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана.
Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, целью налета стали объекты военного назначения, используемые вооруженными формированиями шиитского движения "Хезболлах".
Удары наносились по окрестностям населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Марун-эр-Рас на юге Ливана, проинформировали в пресс-службе.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре