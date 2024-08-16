ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, целью налета стали объекты военного назначения, используемые вооруженными формированиями шиитского движения "Хезболлах".

Удары наносились по окрестностям населенных пунктов Аит-эш-Шааб и Марун-эр-Рас на юге Ливана, проинформировали в пресс-службе.

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