https://news.day.az/world/1682405.html Во Франции разбился самолет - МОМЕНТ ПАДЕНИЯ - ВИДЕО
Во Франции разбился самолет - МОМЕНТ ПАДЕНИЯ - ВИДЕО
Самолет Fouga Magister, принадлежавший французскому авиаклубу, разбился в ходе авиашоу патрульных самолетов на юге Франции.
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание BFMTV.
Авиашоу проводилось во французском Ле-Лаванду (префектура Вар). Самолет упал в море, в момент аварии пилот был внутри, так как воздушное судно не было оборудовано катапультирующимся креслом.
Изначально предполагалось, что самолет принадлежал воздушно-космическим силам Франции, но позже выяснилось, что он был во владении у клуба, который организовывал авиашоу.
В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция
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