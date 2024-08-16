Во Франции разбился самолет

Самолет Fouga Magister, принадлежавший французскому авиаклубу, разбился в ходе авиашоу патрульных самолетов на юге Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание BFMTV.

Авиашоу проводилось во французском Ле-Лаванду (префектура Вар). Самолет упал в море, в момент аварии пилот был внутри, так как воздушное судно не было оборудовано катапультирующимся креслом.

Изначально предполагалось, что самолет принадлежал воздушно-космическим силам Франции, но позже выяснилось, что он был во владении у клуба, который организовывал авиашоу.

В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция