https://news.day.az/world/1682411.html ХАМАС не принял новую версию соглашения о прекращении огня в Газе
ХАМАС не принял новую версию соглашения о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС отвергло предложенный США новый вариант соглашения о прекращении огня с Израилем, говорится в заявлении движения, передает Day.Az.
Согласно информации, причиной этого является отсутствие условий, ранее высказанных палестинским движением в соглашении.
В движении сообщили, что последнее предложение существенно отличается от предыдущего варианта, которую они в принципе согласились, имея в виду, что не готовы его принять.
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