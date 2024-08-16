ХАМАС не принял новую версию соглашения о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложенный США новый вариант соглашения о прекращении огня с Израилем, говорится в заявлении движения, передает Day.Az.

Согласно информации, причиной этого является отсутствие условий, ранее высказанных палестинским движением в соглашении.

В движении сообщили, что последнее предложение существенно отличается от предыдущего варианта, которую они в принципе согласились, имея в виду, что не готовы его принять.

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