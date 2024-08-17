Лесные пожары в Турции распространились на жилые районы

Лесные пожары в турецкой провинции Измир из-за сильного ветра распространились на жилые районы.

Как передает Day.Az, жители многих домов были эвакуированы.

Согласно информации, пожар, начавшийся вчера вечером в районе Каршияка провинции, распространил на большую территорию. В регион доставлено 5 самолетов, 15 вертолетов и множество техники. Тушение пожара продолжалось до утра. Сегодня скорость ветра в регионе достигла около 80 километров в час. По этой причине самолеты некоторое время не могли противостоять огню. Жители района эвакуированы. Движение транспорта на дорогах, ведущих к месту возгорания, остановлено.

На место происшествия выехал министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. Губернатор Измира Сулейман Эльбан сообщил, что жертв среди жителей, но сгорели некоторые жилые дома.

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