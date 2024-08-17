Израиль надеется, что давление США и посредников вынудит ХАМАС принять сделку

Власти Израиля рассчитывают, что давление США и посредников в лице Египта и Катара приведет к тому, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласится на ранее предложенные рамки соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Фундаментальные принципы Израиля хорошо известны посредникам и США. Израиль надеется, что их давление заставит ХАМАС принять принципы от 27 мая, чтобы детали соглашения могли бы быть реализованы", - говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, распространенном по итогам нового раунда переговоров по Газе, проходившего 15-16 августа в Дохе.

"Израиль ценит усилия США и посредников, направленные на удержание ХАМАС от отказа от сделки по освобождению заложников", - отметили в канцелярии.

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. С катарской стороны в переговорах участвовал премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Вашингтон на переговорах представлял директор ЦРУ Уильям Бернс, египетскую делегацию возглавлял руководитель разведслужбы Аббас Камель.

В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций, которое опубликовал официальный представитель президента арабской республики Ахмед Фахми, отмечается, что переговоры прошли "в позитивной атмосфере". Стороны договорились провести следующую встречу в Каире до конца будущей недели. Как уточняется, технические группы в ближайшие дни продолжат разрабатывать механизмы реализации основных пунктов соглашения, в том числе касающихся обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также гуманитарной ситуации в анклаве.

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