В Кот-д'Ивуаре обрушилась мечеть

По меньшей мере, восемь человек погибли, еще двое получили ранения в результате частичного обрушения строящийся мечети в Абиджане - крупнейшем городе Кот-д'Ивуара.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным Agence France-Presse, обрушился пол на втором этаже. Спасательные службы все еще продолжают разбор завалов.

Власти проверяют законность строительства культового сооружения и его соответствие нормам безопасности и надежности.

Частично обрушившаяся мечеть расположена в районе Кокоди в центре Абиджана.

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