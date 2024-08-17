https://news.day.az/world/1682417.html В Кот-д'Ивуаре обрушилась мечеть - есть погибшие
В Кот-д'Ивуаре обрушилась мечеть - есть погибшие
По меньшей мере, восемь человек погибли, еще двое получили ранения в результате частичного обрушения строящийся мечети в Абиджане - крупнейшем городе Кот-д'Ивуара.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным Agence France-Presse, обрушился пол на втором этаже. Спасательные службы все еще продолжают разбор завалов.
Власти проверяют законность строительства культового сооружения и его соответствие нормам безопасности и надежности.
Частично обрушившаяся мечеть расположена в районе Кокоди в центре Абиджана.
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