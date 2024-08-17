В Японии отмена авиарейсов затронула более сотни тыс. человек

Отмена авиарейсов в Японии из-за тайфуна "Ампил" затронула по меньшей мере 120 тыс. пассажиров.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TBS.

В пятницу число отмененных рейсов превысило 850, а в субботу - 70. Главным образом изменения в расписании затронули вылеты и прилеты в аэропорты Нарита и Ханэда в Токио. Отмена рейсов пришлась на период возвращения японцев из летних отпусков.

Также 16 августа было приостановлено движение скоростных экспрессов на части направлений. Сейчас поезда курсируют в обычном режиме.

Тайфун "Ампил" должен был пройти через восточную и северо-восточную часть Японии в пятницу, однако он так и не достиг побережья страны и развернулся в сторону Тихого океана.

Отметим, что недавно на "Фукусима-1" в Японии произошла утечка радиоактивной воды.

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