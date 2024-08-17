Названа причина пожара в Измире

Причиной природного пожара в районе Каршияка у турецкого города Измир стал разведенный тремя местными жителями костер.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, об этом сообщил глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.

По словам министра сельского хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, пожар в Каршияка возник из-за костра, разведенного для пикника.

Глава ведомства отметил, что это не единственный очаг возгорания.

"В районе Одемиш пожар возник по вине двух подростков, неосторожно куривших в траве. Оба нарушителя уже задержаны", - сказал Юмаклы.

Власти активно ведут расследование. На данный момент задержаны шесть человек, причастных к возникновению пожаров. Еще трое, включая виновников пожара в Каршияка, находятся в розыске.

Отметим, что недавно стало известно, что Лесные пожары в Турции распространились на жилые районы.

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