Менендеса выгнали из Сената США

Сенатор Боб Менендес, признанный виновным в коррупции, заявил в пятницу, что он отказывается от участия в выборах в качестве независимого кандидата, таким образом завершая свою насыщенную политическую карьеру.

Как передает Day.Az, 70-летний демократ из Нью-Джерси уже сообщил, что 20 августа покинет пост сенатора, который он занимает с 2006 года.

В прошлом месяце суд в Нью-Йорке признал сенатора виновным в вымогательстве, воспрепятствовании правосудию и получении взяток за оказание услуг бизнесменам, связанным с Египтом и Катаром.

Приговор ему будет вынесен 29 октября, и он может провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

Жене Менендеса, Надин, также были предъявлены обвинения по этому делу.

Отметим, что недавно стало известно, что сенатор Менендес подал в отставку.

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