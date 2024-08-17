Главнокомандующим турецкой жандармерии стал генерал Али Чардакчи

В Главном командовании жандармерии Турции произошли значительные изменения.

Согласно постановлениям, Генерал Ариф Четин, нынешний командующий жандармерией, был отправлен в отставку по причине достижения преклонного возраста. На его место назначен заместитель командующего жандармерией, генерал Али Чардакчи.

Это назначение выделяется как одно из самых значительных изменений в должности в жандармерии за последние годы.

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