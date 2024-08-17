https://news.day.az/world/1682448.html Главнокомандующим турецкой жандармерии стал генерал Али Чардакчи
Главнокомандующим турецкой жандармерии стал генерал Али Чардакчи
В Главном командовании жандармерии Турции произошли значительные изменения.
Согласно постановлениям, Генерал Ариф Четин, нынешний командующий жандармерией, был отправлен в отставку по причине достижения преклонного возраста. На его место назначен заместитель командующего жандармерией, генерал Али Чардакчи.
Это назначение выделяется как одно из самых значительных изменений в должности в жандармерии за последние годы.
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